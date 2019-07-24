مصر تضمن مقعداً ضمن الثمانية الكبار بمونديال شباب اليد بفوز مثير على صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب الشباب لكرة اليد فوزاً مثيراً على صربيا 30-29 فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب التى تستضيفها أسبانيا.

المنتخب المصري كان قد تأهل إلى دور الـ16 من المونديال بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بعد الفوز على فرنسا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبية وأستراليا.

سيّر المنتخب المصري المباراة في الدقائق الأولى من اللقاء كما أراد، إلا أنه لم ينجح في توسيع الفارق لصالحه بفضل تألق الحارس الصربي الذي تصدى لعدد من الكرات بالإضافة إلى رمية جزائية.

منتخب مصر نجح في التقدم طيلة أحداث الشوط الأول، حتى اتسع الفارق إلى ثلاثة أهداف عندما أصبح النتيجة 11-8، إلا أن صربيا نجحت في الوصول إلى التعادل عند الهدف رقم 12.

وعاد منتخب مصر للتقدم من جديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليتفوق بنتيجة 15-14 في نهايته، وسط تألق كبير من الحارس الصربي الذي أضاع عدد من الأهداف على المصريين.

ونجح منتخب مصر في توسيع الفارق لصالحه بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ليستمر التقدم بفارق أربعة أهداف لمصر خلال أول 10 دقائق من نصف اللقاء الثاني.

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ووسع منتخب مصر الفارق لخمسة أهداف مع مرور نصف الوقت في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة تفوق الفراعنة بنتيجة 25-20 وسط محاولات صربية لتقليص الفارق.

المحاولات الصربية نجحت بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء ليتقلص الفارق إلى هدفين فقط، لتسير النتيجة مصرية في المقدمة بنتيجة 26-24 قبل نهاية المواجهة بتسع دقائق فقط.

وتقلص الفارق إلى هدف واحد فقط في الدقيقة 55 بعدما أصبحت النتيجة 27-26 لصالح مصر، قبل أن يبتعد الفراعة بالنتيجة من جديد في الدقيقة 57 لتصبح 29-26.

وتوقف الفريق المصري عن التسجيل في الدقيقتين الأخيرتين من اللقاء، لينجح الصرب في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية لتصبح النتيجة 29-29 قبل 30 ثانية فقط من نهاية المواجهة.

وأوقف المنتخب المصري المباراة بعد اللجوء إلى الوقت المستقطع، ليعود اللعب من جديد لتنطلق تصويبة قوية سجلت هدف التأهل للفراعنة قبل نهاية المواجهة بخمس ثوانِ فقط.