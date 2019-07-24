أستون فيلا يتعاقد مع المصري تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا، تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن “تريزيجيه”، في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ 8.75 مليون جنيه إسترليني (10.9 مليون دولار).

وبات تريزيجيه، البالغ من العمر 24 عاما/، تاسع صفقة لأستون فيلا استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات نشرها النادي بموقعه على الإنترنت “سعداء حقا بعمل تريزيجيه معنا، لقد شاهدته في عدد من المباريات… هو لاعب يصنع مشكلات للخصم في الثلث الأخير من الملعب ويسجل الأهداف.”

ومن جانبه، قال تريزيجيه إنه طلب النصيحة قبل إبرام الصفقة، من أحمد المحمدي زميله بالمنتخب المصري وفريقه الجديد أستون فيلا.

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وأوضح تريزيجيه “أحمد صديق مقرب، إنه مثل الأخ بالنسبة لي، حيث أننا زملاء بالمنتخب المصري منذ خمسة أعوام… دائما يحدثني عن أستون فيلا ويقول إنه ناد مذهل وأنني سأكون سعيدا هنا. ووجهت له العديد من الأسئلة. سيقدم لي المساعدة وأنا واثق من أنني سأساعد الفريق.”

وأضاف “إنني سعيد بالتواجد هنا ضمن واحد من أكبر الأندية. أتمنى أن أنجح في مساعدة الفريق على تحقيق النجاح، وسأقدم كل ما بوسعي. أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهذا حلم.”

ويشهد الموسم الجديد عودة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد غياب دام ثلاثة أعوام.

وأنفق النادي حتى الآن نحو 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد.