هونيس يترك منصبه كرئيس للبايرن

ذكرت صحيفة “بيلد”، أن أولي هونيس يستعد لترك منصبه كرئيس لبايرن ميونخ، أكثر الأندية نجاحا في تاريخ الكرة الألمانية، وذلك لصالح مسؤول سابق في شركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية.

ووفقا للصحيفة الألمانية، التي لم تكشف عن مصادرها لكنها معروفة بعلاقاتها الوطيدة بالنادي “البافاري”، فإن هونيس لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، كما سيترك منصبه كرئيس لمجلس الإشراف على النادي خلال الجمعية العمومية السنوية.

وذكرت “بيلد”، أن هونيس الذي انضم إلى البايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام لتولي مهمة المدير العام، وعد زوجته بالاعتزال بعد أن أمضى أربعين عاما في إدارة النادي “البافاري”، وذلك لأن عائلته عانت الأمرين لاسيما بعد الحكم عليه في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي.

واستفاد هونيس (67 عاما) من الإفراج المشروط بعد 14 شهرا على سجنه، واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس للبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر في حقه.

وكشفت “بيلد”، أن هونيس اختار خلفه لتولي رئاسة النادي، وهو هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة “أديداس” بين 2001 و2016، وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي “البافاري” عام 2014.