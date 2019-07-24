كوفاتش: الجميع يعلم إننا نرغب بضم ساني

أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الألماني، رغبته بضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل تعزيز صفوف الفريق، خاصةً بعد رحيل ثنائي فرانك ريبيري، وأرين روبن عن الفريق.

وأضاف كوفاتش في تصريحات صحفية: "الجميع يعلم أننا نريد

ضم ساني، هو اللاعب الذي نحلم بضمه، لكنها صفقة صعبة".

وتابع: "الإدارة ستقوم بما في وسعها من أجل إتمام الصفقة، نحن نرغب بضمه".

وأشارت التقارير في الفترة الماضية، إلى أن بايرن

ميونيخ يكثف محاولاته من أجل ضم ساني ضم صفوف، وأضافت إلى أن النادي منح ساني مهلة حتى يوم 8 أغسطس من أجل إعطاء رأيه النهائي.

من ناحية أخرى، رفضت إدارة مانشستر سيتي بيع نجمها ساني من لبايرن ميونيخ لتمسكها باللاعب الألماني، بعدما قدم بايرن ميونيخ عرضين تجاوزًا الـ80 مليون يورو.