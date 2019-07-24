إيروسبورت يصدر بيانا بشأن أكاديمية كرة القدم

أصدر مجلس إدارة نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، برئاسة اللواء نبيل سلامة، بيانا بشأن ماتردد خلال الساعات الماضية بقيام بعض مدربي أكاديمية كرة القدم بطلب مبالغ مالية قيمة إشتراك الأبناء.

ويؤكد مجلس إدارة نادي إيروسبورت عدم مناقشة أي موضوعات مع الأطقم الفنية وأن أي تكلفة مالية مطلوبة من السادة أولياء الأمور سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال نوادي إيروسبورت.

وأكد الدكتور زكريا محيى الدين، نائب رئيس النادي، أنه خلال الساعات المقبلة سيتم اعتماد الاحتياجات للفرق المختلفة والإعلان عنها بشكل رسمي.

وأشار محيى الدين، أن هدف الإدارة تأهيل جيل جديد من أبناء النادي من خلال الأكاديمية وتصعيد المميزين لفريق الكرة الأول تحت قيادة هشام يكن.