محسن رمضان أفضل لاعب في مبارة مصر وصربيا في كأس العالم لشباب اليد

اختارت اللجنة المنظمة اللاعب محسن رمضان كأفضل لاعب خلال مباراة مصر وصربيا والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد. ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد. وحصل رمضان على جائزة افضل لاعب للمرة الثانية في البطولة بعدما حصل عليها في مباراة مصر وفرنسا بدور المجموعات.

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