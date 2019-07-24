قبل ليلة الحسم.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون

يلتقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساًءا، ضمن مؤجلات الجولة 33، في المبارة التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويبحث "المارد الأحمر" في مباراة اليوم عن الفوز، ليتوج رسميًا بالدورى المصري، للمرة الرابعة على التوالي.

ويغيب عن "الشياطين الحمر" في هذه المباراة كلًا من، شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، وياسر إبراهيم للإيقاف، وهناك الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركة رمضان صبحي في مباراة اليوم لشكواه من بعض

الًالام .

ومن المتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول

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خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، جيرالدو، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، جيرالدو، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو