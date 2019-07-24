مصر تهزم صربيا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد

تأهل منتخب مصر للشباب لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للشباب والمقامة حاليا في إسبانيا، بعدما حقق فوزا كبيرا ومهما على نظيره الصربي بنتيجة 29/30 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.

بدأ منتخبنا اللقاء بشكل جيد وظهر اللاعبون بالشكل المعتاد لهم في البطولة وتقدموا على صربيا بفارق ثلاثة أهداف، قبل ان يتراجع اداء شباب الفراعنة مع اقتراب الشوط من النهاية ليقلص لاعبو صربيا الفارق الى هدف واحد وينحو في التعادل لأول مرة في الدقيقة 25.

يستعيد منتخبنا توازنه مع اخر ثلاث دقائق في

المباراة وينجح في التقدم بفارق هدفين قبل ان ينتهي الشوط بتقدم مصر على صربيا بنتيجة 14/15.

ويبدأ شباب الفراعنة الشوط الثاني بقوة وحماس ليرتفع الفارق الى اربع أهداف بعد مرور 10 دقائق، من زمن الشوط الثاني وينجح شباب الفراعنة في الحفاظ على هذا الفارق حتي قبل نهاية اللقاء بدقيقة ونصف لينجح منتخب صربيا في التعادل، قبل 30 ثانية من نهاية المباراة، ان ينتهي اللقاء بفارق نهدفين لصالح الفراعنة.

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يذكر أن منتخب مصر أصبح أول فريق غير

أوربي يتصدر مجموعته في مونديال تحت 21 منذ عشر سنوات، وأول فريق إفريقي يقوم بذلك منذ 20 سنة، وآخر منتخب كان مصر أيضاً في مونديال قطر 1999.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من مصطفى شوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفني وهاني الفخرانى المدرب المساعد، والدكتور عمرو عصام أخصائي العلاج الطبيعي ومحمد سليمان المدير الإداري والمحلل الفني للفريق.

اللاعبون: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبدالله حسين وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.