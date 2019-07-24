التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مؤجلات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز على ملعب بترو سبورت في تمام الثامنة مساءً.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراةبتشكيل يضم كل من:
عماد السيد في حراسة المرمى.
محمود علاء، حمدي النقاز، محمود الونش، بهاء مجدي في خط الدفاع.
خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز
خط الوسط الأمامي: محمد إبراهيم، فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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