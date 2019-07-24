ديبالا يضع شرطًا لرحيله عن يوفنتوس الإيطالي

دخل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن اليوفي.

ووفقًا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن النجم الأرجنتيني يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي برغم أن ماوريسو ساري مدرب النادي الإيطالي يفكر في عدم الاستغناء عنه

ويوافق اللاعب أن يخوض تجربة جديدة بشرط أن تكون مماثلة لنفس اماله أثناء تواجده في يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة أن نادي البيانكونيري ينتظر وصول ديبالا إلى مدينة تورينو الأحد المقبل لتأكيد رغبته في الرحيل أو الاستمرار في صفوف الفريق.