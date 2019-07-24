محمد صفوت يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة براغ التشيكية للتنس

تأهل محمد صفوت إلى الدور الثاني من بطولة براغ التشيكية للتنس الأرضي، بعد ان خاضمباراة قوية مع اللاعب الإيطالي ريكاردو بوناديو.
وفاز صفوت ا بمجموعتين اضطر لخوض شوطين فاصلين حتى تمكن من أنهاء المباراة لصالحة لتنتهي المباراة بمجموعتين للاشئ و بواقع 7-6 / 7-6.
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