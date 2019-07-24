مران بدني شاق للاعبي المصري

بعد حصوله على راحة سلبية ليومين عقب نهاية معسكره المغلق الذي استمر لنحو أسبوعين ببرج العرب. استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في السابعة صباح اليوم على الاستاد تدريباته ، حيث أدى الفريق مراناً بدنياً شاقاً ركز من خلاله الجهاز الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية ، حيث أدى الفريق مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة التي تركز على القوة والسرعة والتحمل ، فيما خاض رباعي حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت قيادة مصطفى كمال. اليوم على الاستاد تدريباته ، حيث أدى الفريق مراناً بدنياً شاقاً ركز من خلاله الجهاز الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية ، حيث أدى الفريق مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة التي تركز على القوة والسرعة والتحمل ، فيما خاض رباعي حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت قيادة مصطفى كمال.

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