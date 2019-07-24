رياضة | ارتفاع عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية لـ20 فريقا حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الأندية المشاركة في البطولة العربية لـ20 فريقا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرم الاتحاد العربى لكرة القدم منذ قليل اتفاقية مع الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة ثلاثة فرق تونسية هى الترجى والنجم الساحلى بالإضافة إلى البنزرنى الذى سيشارك بالدور التمهيد ليصل عدد الفرق المشاركة إلى 20 فريق للمشاركة ببطولة كأس الأندية العربية الأبطال الذى اطلق على كأسها اسم “محمد السادس ملك المغرب”.

Advertisements

وضمت قائمة الأندية المشاركة حتى الآن كل من أندية :

الإسماعيلى والاتحاد من مصر والكويت والسالمية والعربى من الكويت والمحرق من البحرين وظفار والنصر من عمان والجزيرة والوصل من الإمارات والشباب من الاردن والنجمة والعهد من لبنان ومن السعودية الشباب والاتحاد ومن تونس الترجى والنجم الساحلى والبنزرتى والهلال والمريخ من السودان.