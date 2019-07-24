رياضة | مصر تفوز على صربيا 30-29 في مباراة ماراثونية وتتأهل لربع نهائي مونديال شباب اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على صربيا 30-29 في مباراة ماراثونية وتتأهل لربع نهائي مونديال شباب اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب شباب اليد لدور ربع النهائي ببطولة مونديال شباب اليد المقام في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك بعد فوزه على صربيا بنتيجة 30-29 في دور الـ 16.

وجاءت المباراة ماراثونية بين الطرفين حسمها منتخب مصر في الدقيقة الأخيرة بعد أن كان التعادل يسيطر بنتيجة 29-29 ، ليسجل منتخب مصر هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

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و تتكون البعثة من كل من :طارق محروس المدير الفني وهاني الفخرانى المدرب المساعد، والدكتور عمرو عصام أخصائي العلاج الطبيعي ومحمد سليمان المدير الإداري والمحلل الفني للفريق.

اللاعبون: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبدالله حسين وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد