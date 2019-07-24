رياضة | الرائد يعلن رحيل إسماعيل بانجورا عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد يعلن رحيل إسماعيل بانجورا عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد السعودي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مخالصة مالية مع لاعبها المحترف الفرنسي إسماعيل بانجورا؛ لعدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وقعت إدارة نادي الرائد مخالصة مالية مع الفرنسي إسماعيل بانجورا بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية".

وكان بانجورا قد انضم للعب في صفوف الرائد خلال صيف 2016 وانتقل على سبيل الإعارة لنادي الباطن في يناير 2019 ولعب فقط معه 8 مباريات ولم يسجل.

وشارك بانجورا مع نادي الرائد منذ انضمامه في كافة المسابقات 85 مباراة حيثُ استطاع أن يسجل 41 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.