رياضة | عاجل.. الزمالك يلجأ لحيلة جديدة لخطف صفقة عواد من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يلجأ لحيلة جديدة لخطف صفقة عواد من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو الزمالك، في اللجوء لطريقة جديدة لحسم صفقة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما اشتد الصراع بينه وبين الأهلي لضم اللاعب.

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وربط مسئولو الزمالك مصير محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك، المعار لصفوف الإسماعيلي، بمصير محمد عواد حارس مرمى الدراويش وتحديد وجهته القادمة ما بين الزمالك والأهلي.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت صراعات ناريا على حارس الإسماعيلي، بعدما كثف الزمالك مفاوضاته مع الإسماعيلى لحسم صفقة محمد عواد، وكان دونجا سيبقى مع الدراويش حال إتمام الصفقة بنجاح، لكن دخول النادي الأهلي فى صفقة الحارس، أعاد الحسابات من جديد، حيث سيكون انتقاله لصفوف القلعة الحمراء، بمثابة إعلان رحيل دونجا عن الإسماعيلى وعدم تجديد إعارته.