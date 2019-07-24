رياضة | منتخب شباب الفراعنة للطائرة يهزم كندا ببطولة العالم بالبحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب شباب الفراعنة للطائرة يهزم كندا ببطولة العالم بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخبنا الوطنى للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما تحت قيادة حسام عبد العزيز المدير الفنى ، فوزا مهما ومستحقا على نظيره الكندى فى بطولة العالم التى تستضيفها البحرين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد . تقدم منتخبنا فى الشوط الأول الذى حسمه لصالحه بنتيجة 25 / 22 ، ولكن أستطاع المنتخب الكندى التعادل بالفوز بالشوط الثانى 26 / 24 ، ولكن تمكن شباب الفراعنة من الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 28 / 26 ، 26 / 24 . ليستعد منتخبنا للعب على المراكز من 9 الى 12 ، حيث تمكن المنتخب أمس من الفوز أيضا على منتخب بورتريكو . Advertisements وتحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة غد الخميس على أن تستأنف المباريات بعد غد الجمعة .

قال حسن عابد رئيس البعثة المصرية المشاركة فى البطولة إن المنتخب حقق فوزا صعبا ومستحقا على نظيره الكندى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، مشيرا إلى أن هذه المباراة كانت بمثابة عنق الزجاجة من أجل اللعب على أحد المراكز من 9 الى 12 ، ولذلك قام الجهاز الفنى بتأهيل اللاعبين نفسيا للمباراة ، مع التركيز على المهارات الفردية لبعض اللاعبين للفوز باللقاء من حائط الصد والإرسال القوى ، واللعب من الخلف ، لافتا إلى أن المنتخب سوف ينتظر بقية نتائج مباريات اليوم لمعرفة المنتخب الذى سيواجه منتخبنا بعد غد الجمعة ، مؤكدا أن أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد والمتواجد حاليا بتونس مع المنتخب الأول الذى يشارك فى بطولة الأمم الإفريقية أجرى اتصالا تليفوتيا بالبعثة والجهاز الفنى لتهنئتهم بهذا الفوز ، والتأهل للعب على أحد المراكز من 9 الى 12 فى إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية .