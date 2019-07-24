رياضة | عاجل.. الكشف عن الموعد النهائي لحسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن الموعد النهائي لحسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن صفقة انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان لصفوف فريق برشلونة تم تحديد موعدها.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن هناك العديد من التقارير الفرنسية تؤمد أنه تم تحديد يوم 31 يوليو كيوم رئيسي للعملية ، وتم الاتفاق بين أمير قطر وناصر الخليفي أنه إذا لم يغادر نيمار قبل 31 يوليو فسيستمر في باريس لموسم آخر.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان ينتظر حتى نهاية شهر يوليو لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبل نيمار ، دون انتظار نهاية سوق الانتقالات الصيفي في 31 أغسطس.

وواصلت الصحيفة:"إذا لم يحدث شيء حتى يوم 31 يوليو ومازال نيمار في باريس سان جيرمان ، فسيصبح البرازيلي تلقائيًا لاعبًا لسان جيرمان في موسم 2019-2020 ، تحت الإشراف المباشر لأمير قطر ومالك باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري الفرنسي يوم 9 أغسطس القادم ، ولا يريد كل من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وتوماس توخيل مدرب الفريق مواجهة أي إضطرابات في بيئة باريس سان جيرمان مع ضمانات كاملة.