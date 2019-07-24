رياضة | بعد إصابة أسينسيو.. تطور جديد في مستقبل بيل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة أسينسيو.. تطور جديد في مستقبل بيل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أسينسيو نجم فريق ريال مدريد لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي ، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ، في المباراة الودية التي أقيمت بين كلا الفريقين ، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد .

وأعلن ريال مدريد إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك تغير في مستقبل جاريث بيل مع الفريق عقب إصابة أسينسيو، حيث دفع زيدان باللاعب عقب إصابة نجم الريال ليقود هجوم الملكي أمام الجانرز.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن إصابة أسينسيو وإشراكه لبيل ، تزيد من المجهول في مستقبل اللاعب ، قد يرحل مثلما أشار زيدان و قد لا يكون قد ألقي بعد بكلمته الأخيرة مع ريال مدريد ويبقى مع الفريق للموسم المقبل خاصة في ظل انتهاء موسم أسينسيو.