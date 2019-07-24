رياضة | مفاجأة.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كبرى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاوضاته في الساعات الأخيرة، وذلك من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة توتو سبورت، إن باولو ‎ديبالا يفكر جدياً بمغادرة يوفنتوس في الصيف، واليونايتد يتابع وضع اللاعب في الفترة المقبلة.