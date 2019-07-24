رياضة | اتجاه في الزمالك لاستبعاد "الونش" من مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه في الزمالك لاستبعاد "الونش" من مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك استيائه من المستوى الذي ظهر عليه محمود حمدي الونش مدافع الفريق في مباراة الجونة الماضية ببطولة الدوري.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن السبب وراء الدفع بمحمود حمدي الونش من البداية هو عودته من معسكر المنتخب الوطني ورغبتهم في تحفيزه والشد من آزره.

وأشار إلى أن الجهاز الفني صُدم من مستوى اللاعب بعدما كانوا يتوقعوا تألقه مع الفريق وظهوره بشكل مميز لكنه خيب الظنون.