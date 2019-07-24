رياضة | الزمالك يستعين بجهود أيمن حفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعين بجهود أيمن حفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء عدم الدفع بأيمن حفني لاعب الفريق في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بالتعادل 2-2 ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن ظروف المباراة وقفت عائقًا أمام الدفع باللاعب وحصوله على فرصته بسبب الحاجة بشكل أكبر وقتها إلى لاعبين يمتلكون سرعان للسيطرة على وسط الملعب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب جاهز من الناحية الفنية والبدنية ولا يعاني من أي إصابة حاليًا وسيكون له دور مهم مع الفريق في مباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء ببطولة الدوري.

وأشاد الجهاز الفني بمستوى اللاعب في معسكر قبرص الأخير وعودته من جديد إلى فورمته المعهود بعد فترة من الغياب.