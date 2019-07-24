رياضة | أزمة جديدة تهدد مستقبل "جريزمان" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تهدد مستقبل "جريزمان" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا عن أنه من الوارد حظر بطاقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني المنضم إليه من أتلتيكو مدريد.

وقال تيباس: أتليتكو مدريد تقدم بطلب كتابي، وتساءل عما إذا كان ممكنًا ألا نمنح برشلونة بطاقة جريزمان.. هناك إمكانية بالفعل لذلك لكن هناك آلية للعمل وهيئات يجب أن تحل الوضع".

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وأوضح لراديو أوندا سيور أن أتلتيكو مدريد كان على حق تماما بتقديم دعوى ضد جريزمان وبرشلونة للاتحاد بشأن أحقيته فى 200 مليون يورو، بعدما اكتشفوا أن برشلونة كان يفاوض اللاعب حينما كان الشرط الجزائى بعقد الفرنسى 200 مليون.