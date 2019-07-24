الامارات | محمد صلاح يرافق ميسي ونجوم العالم إعلان جديد.. شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرافق ميسي ونجوم العالم إعلان جديد.. شاهد الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة أديداس العالمية إعلان جديد لها شهد تواجد عدد كبير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بداية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب ريال مدريد، البرازيلي مارسليو، ولاعب ليفربول، البرازيلي فيرمينو، إضافة إلى عدد أخر من نجوم كرة القدم، وتحدث الإعلان عن أحدث إصدارات الشركة العالمية في أحذية كرة القدم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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