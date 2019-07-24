الامارات | الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يدشن "القيادي الصغير" و"ابناؤكم امانة"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يدشن "القيادي الصغير" و"ابناؤكم امانة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرتي "القيادي الصغير" و" أبناؤكم امانة".

وتهدف المبادرة الاولى الى رفع مستوى التوعية لدى رياضيي الجوجيتسو والتايكواندو والكاراتيه والجودو، وبما يساهم بنقلة نوعية مميزة في الجانبين الاداري والتنافسي وبما يطور من شخصية الرياضي في اعمار مبكرة من حياته الرياضية.

بينما وضمن مبادرة " ابناؤكم امانة" فقد اطلق النادي مبادرة تؤمن التواصل المباشر بين ادارة النادي وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات ومراقبتهم داخل الحافلات اثناء قدومهم ومغادرتهم للنادي من خلال كاميرات مثبتة في الحافلات وبالاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية.

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وفي هذا السياق اشاد الامين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي على مبادرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس "ابناؤكم امانة" والتي اطلقها مؤكدا أنه سيتم تعميم هذه المبادرة على جميع أندية الإمارة، خلال زيارته وتفقده للبرنامج الصيفي، الذي ينظمه النادي، ومثنيا على مبادرة "الاداري الصغير"، ووجه بتغيير اسمها من "الاداري الصغير" الى "القيادي الصغير" ودعم أهدافها الإيجابية والبناءة، معبرا عن سعادته لرقي الفكرة التي تأتي وفقا لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومايريده لأبنائه أن يكونوا قادة المستقبل.

من جانبه وصف رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن العويس زيارة الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بأنها عززت الثقة لدى منتسبي النادي لمزيد من العمل وبذل الجهد لتحقيق رؤية النادي بتطوير الجانبين الفني والبدني إضافة إلى الجانب الثقافي للاعبين واللاعبات، ووصفها انها تصب في جانب مواصلة العمل الهادف نحو الاستمرار في النقلة النوعية التي يشهدها النادي في كل من الجوجيتسو والتايكواندو والكاراتيه والجودو.