شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن رقم غائب منذ 6 أعوام في مواجهة الإسماعيلي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك بالإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

الزمالك نجح في حسم لقاء الدور الأول بملعب السويس بهدفين نظيفين، ويسعى في لقاء الليلة لتكرار الانتصار وحسم النقاط الثلاثة والإبقاء على حظوظه في معانقة اللقب، منتظرًا هدية من المقاولون بتعثر منافسه الأزلي الأهلي.

الزمالك لم يتمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على حساب الإسماعيلي في الدوري الممتاز منذ موسم 2012-2013، الذي لم تُكتمل منافساته، أي منذ 6 أعوام لم ينجح الفريق الأبيض في الحصول على 6 نقاط خلال مواجهتي الدراويش بالمسابقة.

وفي موسم 2012-2013، فاز الزمالك بهدفين نظيفين حملا توقيع أحمد جعفر ومحمد إبراهيم، خلال مباراة الدور الأول، وانتصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الثاني.

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ومن بعدها عجز أبناء ميت عقبة في الانتصار «رايح جاي» على الإسماعيلي، حيث انتصر الدراويش ذهابًا وإيابًا في مباراتي موسم 2013-2014 بنتيجة واحدة هي (1/0).

وفي موسم 2014-2015، انتهى لقاء الدور الأول بالإسماعيلية بالتعادل السلبي وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الثاني.

وشهد موسم 2015-2016 فوز الإسماعيلي بلقائي الدور الأول والثاني بهدف نظيف في كل مباراة، فتكفل إسلام جمال بالتسجيل في لقاء الإسماعيلية وإيمانويل بناهيني في مباراة الدور الثاني.

وفي موسم 2016-2017، حسم التعادل السلبي مباراتي الدور الأول والثاني للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري في موسم واحد.

وفي الموسم الماضي، فاز الإسماعيلي ذهابًا في القاهرة بهدف كالديرون، ثم انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإسماعيلية.

ترى هل ينجح الزمالك في الفوز «رايح جاي» على الإسماعيلي بحسم لقاء الليلة للمرة الأولى منذ 6 أعوام، أم يستمر سيناريو عجز الفريق الأبيض عن حصد النقاط الست في مواجهة الدراويش؟