شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوسري» يشارك في البطولة الأوروبية للكارتينج.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يشارك سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عامًا) في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة IAME X30 الأوروبية للكارتينج والتي ستقام على حلبة واكرسدورف الألمانية وتنطلق غدًا الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل. ويدخل الدوسري السباق في فئة الناشئين وسط منافسة بين 137 سائقًا، يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف التطوير واكتساب المزيد من المهارات الفنية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، والذي سيشهد العديد من المشاركات المحلية والدولية.

وكان الدوسري وصل ألمانيا الأحد الماضي ودخل في معسكر إعدادي قبل المشاركة في الجولة وذلك بعد توقف مشاركاته بانتهاء موسمه الرياضي. ويأمل الناشئ الذي يضع على عاتقه مهمة الوصول إلى طموحاته من خلال مشاركته في البطولة الأوروبية إلى رفع مستواه الفني، والاحتكاك مع السائقين الأوروبيين. ويرافق الدوسري في مهمته السائق الكويتي فهد الخالد الذي يأمل في تحقيق أهدافه من البطولة، حيث سبق للخالد أن تأهل لبطولة العالم وحقق العديد من الإنجازات. من جانبه، أكد سائق فريق إي دي عبدالله الدوسري أن سباقات الكارتينج هي المفتاح الرئيسي للوصول إلى عالم الاحتراف في رياضة السيارات، مؤكدًا سعيه لتطوير قدراته الفنية والمساهمة في رفع راية المملكة في المحافل الدولية.