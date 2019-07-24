شكرا لقرائتكم بايرن يجتاز ميلان ودياً في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز ليون غوريتسكا الشباك في نهاية الشوط الأول وصمد دفاع بايرن ميونخ قرب النهاية ليفوز 1-صفر على ميلان في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم الليلة الماضية.

وأرسل يوشوا كيميش تمريرة إلى غوريتسكا الذي سدد بهدوء في مرمى جيانلويجي دوناروما في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليحقق بايرن انتصاره الثاني في البطولة الاستعراضية.

وأنقذ سفين أولرايش حارس بايرن كرة من وضع انفراد من باتريك كوتروني وفشل الفريق الإيطالي في إدراك التعادل في كانساس سيتي.

وكانت المباراة الأولى للمدرب ماركو جيامباولو منذ توليه تدريب ميلانو خلفا لجينارو غاتوسو الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.