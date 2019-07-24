شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يهزم غوادالاخارا بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أتليتكو مدريد 5-4 بركلات الترجيح على غوادالاخارا المكسيكي في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في أرلينغتون الليلة الماضية.

وصنع الحارس أنطونيو أدان الفارق لفريق العاصمة الإسبانية عندما أنقذ ركلة الترجيح التي كانت ستمنح وادي الحجارة الفوز ثم أبعد ركلة الترجيح التالية أيضا لينتصر أتليتكو.

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وسيطر غوادالاخارا على المباراة أمام منافسه الذي أدخل عشرة تغييرات في بداية الشوط الثاني.

وطُرد ماركوس يورينتي في ظهوره الثاني مع أتليتكو مدريد عندما أعاق أليكسيس فيجا بجذبه من القميص من وضع انفراد في الدقيقة 24.

وأكمل غوادالاخارا المباراة بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد كارلوس فيلانويفا لحصوله على إنذارين في الدقيقة 61.