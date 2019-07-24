ماتش الزمالك والاهلي| تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ إعرف موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة...

نتابع معكم أهم أخبار تردد قناة اون سبورت الرياضية المصرية المجانية الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ومباراة الاهلي والزمالك المؤجلة وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة مباراة الزمالك والجونة وأيضا ملخص المباراة، كما تقوم قناة ON Sport اليوم ببث قرعة امم افريقيا 2021 رسميا علي شاشاتها لتحديد المنتخبات المتأهلة لكأس الامم الافريقية في الكاميرون 2021 كما تقوم ببث مباراة الزمالك والجونة التي تقام اليوم الأحد، حيث تتزايد عمليات البحث يوميا عن تردد اون سبورت لمتابعة أهم الأخبار الرياضية المصرية مجانا، حيث أنها قناة مصرية مجانية بالكامل ولا تحتاج إلي ايه رسوم او اشتراكات لمتابعة محتوياتها.

تحتوي قناة on sport علي العديد من الاستوديوهات التحليلية المميزة والتي تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتحتوي علي العديد من المعلقين المميزين والمحللين الرياضيين لتقديم محتوي بأعلي جودة للمشاهد.

تردد قناة اون سبورت

يمكنكم استقبال تردد قناة اون سبورت عبر قمو نايل سات الصناعي، والذي يتم استقباله في جميع البلاد العربية والشمال افريقية، وهذا علي اجهزة الاستقبال عادية الجودة، حيث لا تشترط قنوات اون سبورت أن تمتلك جهاز استقبال يدعم تقنية الشاشة الفائقة HD.

مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة الاهلى والزمالك القادمة المؤجلة يوم 28 يوليو 2019 الموافق الاحد، وستقام في اتساد برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

تم تحديد موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم ليكون في تمام الساعة:

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6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم تابع القنوات الناقلة للقاء وقائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم وملخص المباراة المرتقبة “يتم الإعلان عنها بعد نهاية المباراة”

تردد قناة اون سبورت On Sport Live

نايل سات 10853 H 5/6 27500

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الاهلي والمقاولون والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء بالترددات المرتقب في الدوري المصري تابع قائمة الاهلي وتشكيلة الفريقين المتوقعة

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للماتش المرتقب اليوم وتشكيل المارد الأحمر

لم يتم الإعلان عن القناة التي تتولي نقل مباراة الزمالك والقناة التي تتولي عرض مباراة الاهلي بسبب عرض المبارتين في نفس التوقيت