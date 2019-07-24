يدرس نادي الإسماعيلي تعديل عقد باهر المحمدي

قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان بدراسة تعديل عقد باهر المحمدي، مدافع فريق نادي الإسماعيلي، في محاولة لإرضاء اللاعب بعد أن تلقى عروض محلية وخليجية، ورفض إدارة الدراويش الاستغناء عن خدمات باهر المحمدي،لأنه يعتبر من أهم اللاعبين في صفوف الفريق، لاسيما بعد أن انضم لمنتخب مصر، بالإضافة إلى صعوبة التفريط في خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والمحمدي يرتبط بعقد مع الإسماعيلي ويمتد لثلاثة مواسم مقبلة، ولكن إدارة النادي قد تدرس ترضيته مادياً لتعويضه عن العروض التي رفضتها للاستفادة من اللاعب، والإسماعيلي يحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدور العام برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 13، وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً.