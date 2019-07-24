موعد مباراة الهلال واودينيزي القادمة والقنوات الناقلة للقاء اليوم في معسكر النمسا

تتابعون كل ما يهمكم حول موعد مباراة الهلال واودينيزي ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019 ويتسائل عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الهلال ضد اودينيزي اليوم في معسكر النمسا والقنوات الناقلة للقاء المرتقب كما سنوافيكم بتفاصيل تشكيلة الهلال في معسكر النمسا القادمة تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد.

تقام يوم الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري مباراة الهلال الازرق السعودي أمام أودينيزي الإيطالي الودية التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وذلك في معسكر النمسا الذي ينتهي يوم 25 يوليو القادم،

موعد مباراة الهلال واودينيزي

تقام مباراة الهلال يوم 24 يوليو 2019، وهذا في تمام الساعة:

4:00 م بتوقيت غرينتش ولندن

5:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

6:00 م بتوقيت مصر والسودان

7:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين وسوريا

8:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واودينيزي

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واودينيزي ليتم إذاعتها علي قناة Al Hilal TV حيق تقوم قناة الهلال الفضائية الرياضية ببث المباراة كاملة علي شاشاتها عبر قمر نايل سات الصناعي.

تشكيلة الهلال في معسكر النمسا

لم يتم تحديد التشكيل الاخير للمباراة، لكن تم تحديد اللاعبين المشاركين بالمباراة والتي سيتم تصفيتهم للاستعداد للمباراة المرتقبة