شكرا لقرائتكم اتحاد أميركا الجنوبية ينحي تابيا عن مهامه في "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) تنحية كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني عن مهام عمله في الاتحاد الدولي للعبة، عقب مهاجمة تابيا للاتحاد بعد خسارة بلاده في المربع الذهبي لكوبا أميركا.

وأصبح تابيا عضوا في مجلس الفيفا الذي يضم 37 عضوا في أكتوبر 2018. وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى رسمية لكونميبول ينتقد فيه مستوى التحكيم خلال مباراة المنتخب الأول التي خسرها أمام البرازيل صفر - 2 في الدور قبل النهائي ببطولة كأس كوبا أميركا.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب تضرر بشكل واضح من قرارات الحكم الإكوادوري رودي زامبورانو خلال المباراة. ونشر الاتحاد على موقعه الإلكتروني، الخطاب المكون من ست ورقات والذي تم ارساله لكونميبول.

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واشتكى الاتحاد الأرجنتيني في خطابه، من عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للتحقق من قرارين كان من الممكن أن يؤديا إلى احتساب ركلتي جزاء بعد ارتكاب خطأين بحق سيرجيو أغويرو ونيكولاس أوتاميندي.

وظهر أن أغويرو تم عرقلته من قبل داني ألفيش خلال اللقاء وأبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني استيائهم من عدم احتساب ركلة جزاء عندما سقط أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من أرثر.

وشكك كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني في " أخلاقيات، وولاء، وشفافية" اتحاد كونميبول بعد عملية إعادة الهيكلة عقب فضائح متعددة كما هاجم البرازيل، البلد المضيف للبطولة.

وانتقد تابيا تنظيم البرازيل والجماهير القليلة ونوعيات الملاعب كما هاجم رئيس البرازيل جايير بولسونارو للتلويح للجماهير من الملعب خلال فترة مابين شوطي مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت في مدينة بيلو هوريزونتي.