شكرا لقرائتكم نيمار يسافر مع باريس سان جيرمان إلى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم البرازيلي نيمار إلى قائمة نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم التي تضم 33 لاعباً، والمسافرة إلى الصين لخوض الجولة الاستعدادية قبل بداية الموسم الجديد.

وسيبقى الفريق الفرنسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في الصين، في الفترة من 23 يوليو الجاري، وحتى الرابع من أغسطس المقبل، حيث سيخوض الفريق مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي والفوز بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وارتبط نيمار (27 عاماً) بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، وكذلك الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه لا يزال حتى الآن لاعباً في باريس سان جيرمان.

وقال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، إن النادي لم يتلقَّ عرضاً ملموساً لضم نيمار على الرغم من انتشار التكهنات في الأسابيع الماضية.

وأصبح مصير نيمار في باريس غير واضح حتى الآن، وكانت الإصابة قد أبعدته عن فوز منتخب بلاده بكوبا أميركا وهو أول لقب للبرازيل منذ أن بدأ نيمار مسيرته الدولية في 2010.