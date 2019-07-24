القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بالترددات تابع موعد ماتش الزمالك وتشكيلة الفارس...

نقدم لكم من خلال هذا المقال متابعة حصرية لاخر تطورات و آخر مراحل الدوري المصري نسخه 2018 2019، ونقدم لكم موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي المرتقبة اليوم، فما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ المباراة التي يترقبها عشاق الفارس الابيض، ويتسائل المشاهدون متى سيلعب الزمالك والجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

حيث يحل نادي الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على فرسان القلعة البيضاء نادي الزمالك ،ويدخل الزمالك تلك المباراة وعينه على المباراة الاخرى التي تكون في نفس الميعاد ما بين الأهلي والمقاولون العرب، حيث أصبح مصير نادي الزمالك في المنافسة على لقب الدوري العام المصري نسخه 2018 2019 في أقدام لاعبي المقاولون العرب ،والامل الوحيد لنادي الزمالك حتى يستطيع الظفر باللقب الصعب الغالي هو أن يتعادل المقاولون مع النادي الاهلي او ينتصر وان انتصر نادي الزمالك في الجانب الآخر على نادي الإسماعيلي حتى يحتكم الفريقين الزمالك والأهلي للمباراة الأخيرة في ما بينهما في بطولة الدوري .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم لتكون علي قناة اون سبورت الرياضية ويمكنكم معرفة تردد اون سبورت عبر الرابط التالي:

ماتش الزمالك والاهلي| تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ إعرف موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة الاهلي والمقاولون اليوم

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

قدم لكم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي تعتبر ضمن منافسات الجولة ال 33 من مسابقة الدوري العام المصري حيث يلتقي الفريقين على أرضية ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية في يوم الأربعاء الموافق 24/7 والآن تتابعون موعد ماتش الزمالك اليوم رسميا:

Advertisements

الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربيه

الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس

الساعه التاسعه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه

الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم تابع القنوات الناقلة للقاء وقائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك

تشكيلة الزمالك امام الاسماعيلي

من المتوقع ان يدخل نادي الاسماعيلي المباراة بالتشكيل الأساسي له دون أي تعديلات، اما على الجانب الآخر متى سوف يكون هناك بعض التعديلات في تشكيلة نادي الزمالك نتيجة التعادل امام الجونة قبل هذه المباراة وسوف يكون التشكيل على النحو الآتي :

مركز حراسة المرمى عماد السيد خط الدفاع عبد الله جمعه – محمود علاء – الونش” محمود حمدي” – حمدي النقاز خط الوسط طارق حامد- فرجاني ساسي خط الهجوم احمد سيد زيزو -محمد ابراهيم- ابراهيم حسن- عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم وملخص المباراة المرتقبة “يتم الإعلان عنها بعد نهاية المباراة”