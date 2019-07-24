عمار حمدي يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلي

اعلن عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلي عن نتيجة الأشعة التي أجراها خلال الساعات الماضية على طبيب فريق نادي الأهلي، خالد محمود، لكي يحدد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد، وعمار حمدي غادر الأهلي ليلة أمس محمولاً نظراًُ لعدم قدرته على السير للخروج من الملعب وتأثر بإصابته عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال مهاجم الفريق.

كما أن مسئولوا الأهلي أكدوا أن إصابة عمار حمدي في منطقة وجه القدم أن الأشعة سوف تحدد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ، والأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا يوم الأربعاء على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والفريق الأحمر يحتاج للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز.