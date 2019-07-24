“يوم الحسم” في الكرة المصرية الأهلي يسعى للتتويج أمام الذئاب تعرف على تفاصيل المواجهة...

متابعينا الأعزاء يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال، عن مباريات الحسم مباراة الأهلي والمقاولون العرب ،التي تترقبها الجماهير المصرية على مختلف إنتمائاتهم، فالجماهير الأهلوية تترقب دقات الثامنة مساءً لتشاهد فريقها وهو يتوج بالنصر والفوز بدرع الدوري بعد المباراة، وجماهير الزمالك تتابع بنفس القدر من الإهتمام وتتمنى تعثر الأهلي، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كل تفاصيل المباراة.

يلتقي الليلة في الثامنة مساءً فريق الأهلي والمقاولون العرب، على أستاد برج العرب بالأسكندية في الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الأهلي * المقاولون الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية قناة أون سبورت، النيل للرياضة برج العرب

موقف الفريقين في ترتيب جدول الدوري قبل اللقاء

موقف الأهلي في الجدول

يحتل النادي الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها قبل لقاء اليوم، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر الأهلي في 4 مباريات، من ضمنهم مباراة المقاولون في الدور الأول في الدوري، ويريد الفوز اليوم والوصول للنقطة 77 التي تكفل له الفوز باللقب.

موقف المقاولون العرب في الجدول

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباراة وخسر في 11 لقاء، ويتطلع المقاولون لتقديم مباراة قوية تنفي الإتهامات له بتفويت المباراة لصالح المارد الأحمر.

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تشكيل الأهلي في مباراة المقاولون الليلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، رامي ربيعه، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، صالح جمعة، حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل المقاولون العرب في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: حسن الشامي، إبراهيم صالح، محمد سمير، أمير عابد.

خط الوسط: محمد سوسته، فادي نجاح، محمد طلعت، لويس إدواردو، محمد مجلي.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر.

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