الزمالك عشمان في سيناريو صعب ويحلم بالفوز في حالة تعثر الأهلي أمام المقاولون تعرف على تفاصيل...

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع الإثارة والمتعة، فيقام اليوم مبارتان في توقيت واحد الزمالك ضد الإسماعيلي، والأهلي مع المقاولون العرب، وتترقب جماهير الكرة المصرية ما سينتج عنه نتيجة المبارتان، لمعرفة من هو بطل أطول نسخة في تاريخ الكرة المصرية، التي تجاوزت العام الكامل، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بالمباراة، من تشكيل متوقع وفرص الزمالك في الفوز باللقب.

تنطلق اليوم مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الزمالك * الإسماعيلي الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة أون سبورت2 بتروسبورت

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي اليوم

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم،محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد أيمن.

خط الوسط: محمد الدرف، محمد بيومي، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: شيلونجو.

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موقف الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

الزمالك:

يحتل الزمالك الترتيب الثالث في جدول الدوري برصيد 69 نقطة، ويسعي للفوز على أمل تعثر الأهلي أمام المقاولون، ليرجع مرة أخري للمنافسة على اللقب، وليؤكد المركز الثاني الذي يؤهل للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم.

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الإسماعيلي

يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 43 نقطة، ويريد أن يقدم مباراة تنفي عنه تهمة الاتفاق مع الفارس الأبيض لتفويت المباراة.

ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ماذا يريد الزمالك من اللقاء اليوم

تتمنى إدارة الزمالك وجماهيره في سيناريو جميل، وهو أن يفوز الفارس الأبيض على الدراويش، ويتعثر الأهلي أمام المقاولون، ليستعيدوا أمل المنافسة على اللقب من جديد، بعد التعادل الأخير مع الجونة الذي قلص فرص البيت الأبيض.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة في إطار من الروح الرياضية.