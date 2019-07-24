بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان Juventus vs Inter Milan Live بدون تقطيع

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019 فى اطار كأس الأبطال الدولية،تقام مباراة اليوم على الصالة الأولمبية في نانجينغ، فريق يوفنتوس بقيادة نجمه كرسيانو رونالدو كان قد تلقى هزيمة فى أول مباراة أمام فريق توتنهام و يريد أن يحقق الفوز و قد صرح المدير الفني لفريق انتر ميلان أن فريقه مستعد لمواجهة فريق يوفنتوس ويريد اللاعبون الفوز فى مباراة اليوم

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم فى تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت السعودية الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت الامارات الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

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بدأ الشوط الأول النتيجة تعادل سلبى

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فريق انتر ميلان متقدم الأن بهدف أحرزه فى الدقيقة العاشرة من الشوط الأول

الدقيقة 24 حتى الان فريق الانتر متقدم بهدف احرزه ماتيس دي ليغت لاعب يوفنتوس فى مرماه

الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول من المباراة ومايزال فريق انتر ميلان متقدم اليوم بهدف مقابل لاشىء ليوفنتوس

بدأت أحداث الشوط الثانى و النتيجة لاتزال تقدم الانتر بهدف فقط