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kora gool بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان Juventus vs Inter Milan رابط سريع وجودة عالية

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تابع حصرى بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019 و التى تقام ضمن مباريات بطولة  كأس الأبطال الدولية  مباراة اليوم مقامة على الصالة الأولمبية في نانجينغ، فريق يوفنتوس رونالدو كان قد تعرض لهزيمة فى أول مباراة أمام فريق توتنهام و يريد  لاعبوه و نجومه أن يحقق الفوز اليوم على الانتر و كان قد صرح المدير الفني لفريق انتر ميلان أن فريقه مستعد لمواجهة فريق يوفنتوس ويريد اللاعبون الفوز  فى مباراة اليوم

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

يلا كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم

بث مباشر  اليوم الاربعاء مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم فى تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت  الامارات الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

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الدقيقة الثالثة من الشوط الاول والنتيجة هى التعادل السلبى

الدقيقة الحادية عشر من أحداث الشوط الأول بين يوفنتوس و الانتر والنتيجة حتى الأن هى تقدم الانتر بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة السادس و العشرون  فريق الانتر متقدم بهدف احرزه ماتيس دي ليغت لاعب يوفنتوس فى مرماه

الشوط الأول قارب على الانتهاء فى مباراة يوفنتوس وانتر ميلان لايزال متقدم بهدف

الشوط الثانى بدأت أحداثه منذ لحظات و النتيجة لاتزال تقدم الانتر بهدف فقط

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