الأربعاء الحاسم.. الأهلي يضمن اللقب في هذه الحالة.. وفرصة واحدة لاستمرار الزمالك في المنافسة

كتب: ضياء السقا

من المحتمل أن يُحسم لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، اليوم الأربعاء، عندما يواجه الأهلي، المقاولون، في الثامنة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33.

وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للأهلي، لأنه في حال فوزه على المقاولون، سيتوج رسميا بطلا للدوري، قبل مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وفي نفس الموعد، يستضيف الزمالك، نظيره الإسماعيلي، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من الدوري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ74 نقطة، من 32 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث.

الأهلي يحسم اللقب في هذه الحالة

Advertisements

في حال فوز الأهلي على المقاولون سيتوج الأحمر رسميا بطلا للدوري.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ويأمل المارد الأحمر في استغلال تعثر منافسه لحسم اللقب.

حالة واحدة تضمن للزمالك الاستمرار في المنافسة

بات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والأهلي، على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض في المنافسة.

جدول الدوري