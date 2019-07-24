الأربعاء الحاسم.. موعد مباراتي الأهلي والمقاولون.. والزمالك والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراتين هامتين، اليوم الأربعاء، قد تُحسم خلالهما بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

المباراة الأولى، سيواجه الأهلي، المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وفي نفس الموعد، يستضيف الزمالك، نظيره الإسماعيلي، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ74 نقطة، من 32 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بـ4 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث.

الأهلي يحسم اللقب في هذه الحالة

وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للأهلي، لأنه في حال فوزه على المقاولون سيتوج رسميا بطلا للدوري، قبل مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وتعادل الزمالك منذ أيام أمام الجونة، بهدفين لكل منهما، ويأمل المارد الأحمر في استغلال تعثر منافسه لحسم اللقب.

حالة واحدة تضمن للزمالك الاستمرار في المنافسة

بات على الزمالك الفوز بالمباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والأهلي، على ألا يفوز الأحمر أمام المقاولون، ليسقط في فخ الهزيمة أو التعادل لإبقاء آمال الفريق الأبيض في المنافسة.

تشكيل وغيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود وحيد، للإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات

الهجوم: أزارو

تشكيل وغيابات الزمالك

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يغيب عن الزمالك كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع رئيس النادي، وجنش وخالد بوطيب للإصابة، ويوسف أوباما للإيقاف بعد طرده في مباراة الجونة.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي (محمود عبد العزيز).

وسط الهجوم: محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الإسماعيلي:

محمد فوزي

إسامة إبراهيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - أحمد أيمن

محمد الدرف - عماد حمدي

عبدالرحمن مجدي - محمد بيومي - وجيه عبدالحكيم

بينسون شيلونجو

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

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