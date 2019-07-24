الإصابة قد تنهي موسم إسينسيو مع ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الاربعاء تعرض جناحه الدولي ماركو إسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر ريال بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة"، بدون أن يحدد مدة غياب إسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 اشهر.

وكان إسينسيو (23 عاما) أصيب الثلاثاء امام أرسنال الانكليزي وصيف مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

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واصيب إسينسيو في الدقيقة 65 بعدما دخل بديلا، وتم اخراجه من الملعب على الحمالة.

وخلطت اصابة اللاعب الدولي الاسباني اوراق نادي العاصمة الذي حل ثالثا في الدوري الموسم المنصرم، اذ من الممكن أن يعدل عن قراره بيع داني سيباليس الى ارسنال والابقاء عليه، مع رغبته بالتخلي عن خدمات جناحه الويلزي غاريث بايل.

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