شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلى.. الزمالك يدخل حسبة برما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الزمالك مع الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يرفع شعار "حسبة برما" خاصة بعد أن تعادل مع الجونة فى مواجهة الأسبوع الثالث والثلاثين التى أقيمت الأحد الماضى، وأصبح رصيد الزمالك 69 نقطة فى المركز الثالث كما هو، بفارق 5 نقاط عن الأهلى المتصدر صاحب الـ74 نقطة.

ويتبقى للزمالك مواجهتان فقط فى مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى والأهلى اليوم ويوم الأحد على الترتيب.

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ويحتاج الزمالك بخلاف الفوز فى اللقاء على أمل أن يتعثر الأهلى أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، حتى يضمن الأبيض إكمال المنافسة مع الأحمر على لقب الدورى هذا الموسم.

وحال فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميا ببطولة الدورى دون النظر إلى نتيجة مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل أمام الزمالك، حيث يتبقى للأهلى مباراتان فقط الأولى أمام المقاولون والثانية أمام الزمالك، وحال فوز الأهلى على المقاولون يكون توج رسميا ببطولة الدورى.

فوز الزمالك على الإسماعيلى والأهلى يرفع رصيده إلى 75 نقطة، وحال خسارة الأهلى أمام المقاولون والزمالك يتوقف رصيده عند النقطة 74، وبذلك يكون الزمالك بطل الدورى، لكن تعادل الزمالك أو خسارته يضيع عليه اللقب، مقابل تتويج الأحمر.

وبذلك ينتظر الزمالك تعثر الأهلى أمام المقاولون ليضمن البقاء فى المنافسة على درع الدورى هذا الموسم.