شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 15 دقيقة.. شباب اليد يتقدمون على صربيا فى مونديال إسبانيا 8 / 7 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى التقدم على صربيا بنتيجة 8 - 7 بعد مرور 15 دقيقة من المواجهة التى تجمعهما فى إطار دور الـ16 بكأس العالم فى إسبانيا.
ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار وكسر خطوة فى الوصول إلى المربع الذهبى.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 15 دقيقة.. شباب اليد يتقدمون على صربيا فى مونديال إسبانيا 8 / 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.