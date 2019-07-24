شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 15 دقيقة.. شباب اليد يتقدمون على صربيا فى مونديال إسبانيا 8 / 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى التقدم على صربيا بنتيجة 8 - 7 بعد مرور 15 دقيقة من المواجهة التى تجمعهما فى إطار دور الـ16 بكأس العالم فى إسبانيا.

ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الزحف إلى اللعب مع الكبار وكسر خطوة فى الوصول إلى المربع الذهبى.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.