نبيل الحلفاوى يكشف أسباب "غلاوة" الدورى الـ41 للأهلاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الفنان نبيل الحلفاوى أن تتويج النادى الأهلى بالدورى رقم 41 فى تاريخه سيكون الأغلى لدى عشاق الرداء الأحمر لعدة أسباب. وكتب نبيل الحلفاوى عبر تويتر "كان من أسوأ مواسم الكرة المصرية. وبالذات للأهلى.. تلاحم مواسم بلا راحة.. تأجيل مباريات بسبب أفريقيا ثم ضغطها اللا إنسانى بلا اعتراض فى ظل إصابات لا تتوقف "مستشفى الأهلى".. معاناة تؤخر أقوى الفرق فأن ينتزع برغمها بطولته المفضلة.. نعرف كم هو عظيم.. لذا.. معزة خاصة للدرع 41 بإذن الله".

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