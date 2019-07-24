شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عودة الدوليين لتدريبات بيراميدز وظهور أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد اللاعبون الدوليون للظهور فى تدريبات فريق بيراميدز استعداداً لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الأفريقية واستئناف باقى مباريات كأس مصر والنسخة الجديدة من الدورى المصرى الممتاز.

وكان الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، منح الثنائى الدولى عبد الله السعيد لاعب الوسط، وأحمد الشناوى حارس المرمى راحة إضافية قبل الانضمام لتدريبات الفريق قبل أن يظهرا اليوم بجانب الوافد الجديد أحمد على الذى انضم للفريق منذ أيام قليلة.

وكان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز المدير الفنى السابق للأهلى، قرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز، والذى شارك خلاله فى تكوين الفريق منذ بداية الفكرة محققاً نجاحات كبيرة مع القائمين على النادى، وهو ما ساهم فى نجاح الفريق بالمنافسة على بطولة الدورى.

واعتذر حسام البدرى عن الاستمرار فى مهمة إدارة النادى، موجهاً خالص شكره للجميع على الفترة المتميزة التى قضاها داخل نادى بيراميدز وشهدت نجاحات كبيرة.























