شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة مواجهة شباب مصر لكرة اليد وصربيا عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المباراة التى تجمع منتخبى شباب مصر لكرة اليد وصربيا ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال كرة اليد فى إسبانيا. ويقدم سوبر كورة تغطية خاصة ومميزة لقرائه بنقل مباراة شباب مصر لكرة اليد وصربيا لحظة بلحظة :- لمعرفة أحداث وتفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر سوبر كورة اضغط هنا

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