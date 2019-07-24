شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين علاء مقلد مديرا تنفيذيا خلفا لـ محمد سويلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين علاء مقلد عضو مجلس الإدارة فى منصب المدير التنفيذى للقلعة البيضاء خلفًا لمحمد سويلم الذى تمت إقالته. وعين مجلس إدارة الزمالك علاء مقلد فى منصب المدير التنفيذى وفقًا للائحة النادى التى تُجيز تعيين عضو من أعضاء المجلس كمدير للنادى. Advertisements كما قرر مرتضى منصور تعيين اثنان مساعدان لعلاء مقلد فى منصبه الجديد سيتم الكشف عنهما خلال الساعات المقبلة.

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