شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بالليجا الإسبانية لوضع مواعيد الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكرة الاستعانة بأحد المسئولين فى الليجا الإسبانية لوضع جداول مباريات الموسم المقبل 2019 - 2020 للكرة المصرية سواء الدورى أو كأس مصر.

كان اتحاد الكرة قد أعد جدول للدورى للموسم المقبل عن طريق أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ومن المرجح أن يتم إرساله للجنة الإسبانية لتعديله بناء على التصورات الجديدة والعمل به.

وتعرضت مسابقة الدورى وكأس مصر فى الموسم الجارى لعدد من الأزمات تسببت فى استمرار المسابقة لمدة عام وعدم الانتهاء من كأس مصر حتى الآن، ما تسبب فى أكثر من أزمة خلال الموسم لعدم انتظام وتحديد المواعيد مسبقاً كما يحدث فى معظم دوريات العالم.